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Мигрант пытался изнасиловать россиянку, но не смог и надругался над ее шестилетней дочерью

Ura.ru: в Екатеринбурге мигранта заподозрили в надругательстве над ребенком

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Depositphotos

В Екатеринбурге нелегального мигранта заподозрили в попытке изнасилования соседки и надругательстве над ее шестилетней дочерью. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По предварительной информации агентства, все произошло в общежитии на Надеждинской улице. Одна из жительниц ранним утром проснулась от того, что на нее лег пьяный сосед, который пытался ее изнасиловать. Женщине удалось отбиться и убежать из комнаты.

Однако мужчина не остановился и в тот же день совершил надругательство над шестилетней дочерью соседки. Мать девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 37-летний нелегальный мигрант из Узбекистана. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера и приготовлении к преступлению и покушении на преступление.

Ранее россиянин изнасиловал подростка-инвалида и заразил его ВИЧ.

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