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Объединение украинского олигарха попало в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг: объединение Черняка попало в список экстремистов и террористов

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chernyak_yevgeny/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Объединение украинского олигарха Евгения Черняка, в которое входили также его партнеры, внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, свидетельствуют данные базы.

По данным ведомства, в объединение, помимо Черняка, входили также Александр Беспалов, уроженец города Нойштрелети, Германия, Андрей Лазутин из Краснодарского края и Иван Курбаков из Курской области.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что собственность украинских олигархов в регионе перешла под управление региональных властей.

Параллельно собственность украинских олигархов продолжают изымать и в других регионах. Так, по словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, самые крупные активы уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам. Он отметил, что благодаря национализации имущества украинских олигархов в бюджет Крыма уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

Ранее украинского полковника Качура внесли в российский перечень террористов.

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