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Глава Херсонской области рассказал о судьбе активов украинских олигархов в регионе

Сальдо: активы украинских олигархов в Херсонщине перешли под управление властей

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Собственность украинских олигархов в Херсонской области перешла под управление региональных властей, рассказал в беседе с РИА Новости глава российского субъекта Владимир Сальдо.

«Сейчас в области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — объяснил губернатор, когда его спросили о судьбе активов крупных бизнесменов с Украины.

Параллельно собственность украинских олигархов продолжают изымать и в других регионах. Так, по словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, самые крупные активы уже находятся в собственности республики либо переданы российским инвесторам. По его словам, благодаря национализации имущества украинских олигархов в бюджет Крыма уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

Константинов заявлял, что жители полуострова поддерживают действия властей и «сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов».

Ранее сообщалось, что в РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Евгением Черняком.

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