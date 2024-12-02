Россиянам назвали главную опасность микоплазменной пневмонии

Микоплазменную пневмонию нельзя вылечить обычными антибиотиками, а течение болезни очень нетипично, отметил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. Главная опасность состоит в том, что россияне, путая ее на первых этапах с простудой, занимаются самолечением, а к врачу обращаются уже на поздних стадиях, требующих госпитализации, предупредил он в беседе с 360.ru.

Провоцирует развитие заболевания микоплазма – это микроорганизм, живущий внутри клетки. Вытащить его оттуда очень тяжело и нельзя победить обычными антибиотиками, подчеркнул врач. Причем течение болезни может быть «неправильным» — температура бывает как очень высокой, так и низкой.

«Если неправильно лечить, то ты не вылечишь болезнь, она будет дальше уходить в более серьезное повреждение легочной ткани. Поэтому здесь правильнее обратиться к врачу», — подчеркнул Кондрахин.

Опасность микоплазменной инфекции состоит в том, что часто россияне ее путают с простудой и пытаются вылечить самостоятельно. Лишь потом у них появляется кашель, температура – только тогда они обращаются к врачу. Однако на этом этапе заболевание переходит в стадию развитой пневмонии.

Среди основных симптомов микоплазменной пневмонии — слабость, надсадный кашель, температура. Чем дольше болезнь не лечится, тем больше микробов и ущерба организму, поэтому крайне важно вовремя обратиться за медицинской помощью и начать прием правильных препаратов, заключил врач.

Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России является контролируемой, однако призвали помнить о мерах профилактики. В том числе это регулярная уборка помещений, правила личной гигиены, избегание переохлаждения организма и отсутствие контактов с людьми с симптомами простуды.

Ранее врач объяснил, как защититься от микоплазменной пневмонии.