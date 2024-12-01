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В России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией

«Известия»: в России зафиксировали рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

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Haggardous50000/Shutterstock

В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. Об этом «Известиям» сообщил директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По данным лаборатории, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за 2024 год. Если в октябре – декабре прошлого года частота выявления Mycoplasma pneumoniae у пациентов составляла только 4,9%, то в аналогичном периоде 2024 года (не учитывая декабрь) этот показатель составил уже 19,6% — рост практически в четыре раза.

«Каждый год вспышка начиналась ближе к осени — в этом апреле – июне микоплазменной пневмонией болели 10,8% из числа обследованных, а в июле – сентябре показатель вырос до 21,5%», — сказал Буланов.

По его словам, чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом.

До этого ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета, врач-терапевт Татьяна Ким рассказала «Газете.Ru», что на развитие микоплазменной пневмонии указывают: лихорадка, сухой кашель и першение в горле. При их появлении необходимо сразу же обратиться к врачу.

Ранее врач назвала неожиданную группу риска, уязвимую для пневмонии.

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