В российском регионе нашли танк при расчистке водоема

Во время расчистки водоема в одном из регионов России в рамках национального проекта «Экология» был найден танк. Об этом сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов, передает РИА Новости.

«Что мы только там не достаем со дна водных объектов, помимо бытового мусора, покрышек, холодильников и так далее… Танк недавно откопали, потом снаряд времен Второй мировой войны», — сказал глава агентства.

При этом Кириллов не уточнил, в каком регионе обнаружили технику.

В ноябре рабочие екатеринбургского оборонного «Завода № 9» обнаружили в стволах танка Т-90 боевые снаряды. Специалисты попытались достать боеприпасы, но безуспешно, поэтому было принято решение перевезти технику на специальный полигон.

До этого житель подмосковной Лобни нашел под полом в своей квартире целый арсенал боеприпасов. Через полчаса после его обращения из дома на улице Научный городок были эвакуированы 38 человек.

Ранее во Внуково у туриста забрали радиоактивный танк.