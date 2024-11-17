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В танке на заводе в Екатеринбурге нашли боеприпасы

Ura.ru: рабочие «Завода №9» в Екатеринбурге нашли боеприпасы в стволах танка

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Natalia Shkavron/Shutterstock/FOTODOM

Рабочие екатеринбургского оборонного «Завода № 9» обнаружили в стволах танка Т-90 боевые снаряды. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, на место прибыли экстренные службы, в том числе саперы ОМОН Росгвардии. Источник сказал, что специалисты попытались достать боеприпасы, но безуспешно, поэтому было принято решение перевезти технику на специальный полигон.

По данным журналистов, никакой угрозы взрыва нет. В управлении Росгвардии по Свердловской области пока не дали официальных комментариев насчет случившегося.

До этого житель подмосковной Лобни нашел под полом в своей квартире целый арсенал боеприпасов. Через полчаса после его обращения из дома на улице Научный городок были эвакуированы 38 человек, в том числе пятеро детей. Место происшествия оцепили в ожидании саперов, а в ДК «Луговая» открыли пункт временного размещения.

Сообщалось, что хозяин квартиры наткнулся на тайник с оружием и взрывчаткой при проведении ремонтных работ. Его ближайшие соседи утверждают, что летом в этой квартире в руках жильца взорвалась граната, а до этого в ней проживал «черный копатель».

Ранее пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции.

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