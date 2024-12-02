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«Злоба и поножовщина»: эксперт заявил об опасности запрета курить на ходу

Главред «Русский табак» Королев: запрет курить на ходу приведет к поножовщине

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Инициатива депутатов Госдумы ввести в России запрет на курение на ходу абсурдна, а в случае одобрения – опасна. Такой закон может привести к росту бытовых конфликтов и поножовщины, так как кратно повысит уровень и без того высокой «озлобленности» в обществе, заявил НСН главред отраслевого ИА «Русский табак» Максим Королев.

«Наши депутаты могут запретить что угодно, если надо напомнить о себе. Насколько я знаю, подобных запретов нигде в мире нет», — оценил эксперт предложение парламентариев.

По его мнению, идея выглядит глупой и абсурдной, так как предполагает, что купить на ходу нельзя, а, к примеру, во время езды на самокате – можно. С точки зрения экологии реализация идеи бессмысленна, так как улицы сильно загрязнены и без курения, убежден Королев. По его мнению, курильщиков в России делают изгоями и людьми второго сорта.

При этом эксперт считает, что законопроект будет принят, так как его цели совпадают с линией Минздрава и ВОЗ. Однако в конечном итоге это приведет к увеличению количества бытовых конфликтов, убежден специалист. В качестве примера он привел запрет на курение на лестничных площадках, который в первое время повлек за собой много случаев поножовщины.

«Если новый закон примут, будет то же самое. У нас и так высокая озлобленность общества, а ее хотят повысить еще сильнее», — заключил Королев.

Напомним, с инициативой запретить курение на ходу выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Амир Хамитов. Он объяснил это тем, что вредная привычка вынуждает окружающих становиться пассивными курильщиками, а также ухудшает экологию из-за загрязнения воздуха и выброшенных сигаретных окурков.

Ранее в Госдуме назвали возможную сумму штрафа за курение на ходу.

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