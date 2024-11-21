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Российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам

В чебоксарской школе охранник обезвредил мальчика, укравшего из столовой нож

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

В Чебоксарах прокуратура проводит проверку после инцидента в одной из образовательных организаций, где ребенок с ножом высказывал угрозы в адрес детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, все произошло 21 ноября между девятью и десятью часами утра в школе №63. Шестиклассник забрал из столовой нож для хлеба и отправился с ним по коридорам. Мальчик демонстрировал всем нож и угрожал окружающим. При этом, как отметили в прокуратуре, он не предпринимал никаких действий.

Ребенка с ножом заметил охранник образовательного учреждения, он же обезвредил ученика. На место прибыли представители правоохранительных органов.

Хулиган, укравший нож, состоит на внутришкольном учете. Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что ребенок, избивший сверстников молотком в Балаганске, вернется в школу.

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