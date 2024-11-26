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Школьник записал видеообзор на оружие отца и стал объектом для полицейской проверки

В Хабаровском крае ребенок похвастался оружием отца и якобы принес ножи в школу

Школьник из Хабаровского края привлек внимание полиции, сняв видеообзор на отцовское оружие. Об этом сообщила «Сапа».

Скандал разгорелся в одной из школ Комсомольска-на-Амуре после того, как один из учащихся отправил своему приятелю-пятикласснику видео, в котором он похвастался пистолетом отца и его коллекцией ножей. Его увидела мать ребенка и решила привлечь несовершеннолетнего к ответственности. По словам женщины, школьник уже не раз демонстрировал свою нездоровую привязанность к оружию и якобы даже приносил ножи в школу. Кроме того, он регулярно срывает уроки, ругается с учителями и одноклассницами.

«Кое-что хочу показать, только это уже за пределом закона. Пистолет. С баллонами он стреляет прям мощно», — говорил мальчик, показывая в кадре пистолет.

Сейчас видео изучают правоохранители. В мэрии Комсомольска-на-Амуре опровергли информацию о том, что «трудный ребенок» приносил на уроки нож. Отец мальчика, по данным городских властей, в момент съемки скандального ролика находился поблизости. Тем не менее ребенка уже поставили на внутренний учет, а его вещи на входе в школу теперь досматривают с особым пристрастием.

Ранее подросток из Брянска украл у брата пистолет и пронес его в школу, чтобы произвести впечатление на одноклассников.

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