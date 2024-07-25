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Россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх

В Госдуму внесли проект об установлении самозапрета на участие в азартных играх

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Группа депутатов от комитета Госдумы по физической культуре и спорту внесла межфракционный законопроект о праве граждан устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Из пояснительной записки к документу следует, что будущим законом предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх. Ограничение будет действовать и на букмекерские конторы, тотализаторы, а также на казино и залы игровых автоматов.

В записке указано, что для того, чтобы установить самозапрет, гражданин должен направить заявление о включении информации о нем в перечень отказавшихся от участия в азартных играх.

До этого сообщалось, что в Совете Федерации РФ приняли решение поддержать концепцию законопроекта, который запрещал бы гражданам с задолженностью по алиментам участвовать в азартных играх. Аналогичные меры также предлагается применить к россиянам, ограниченным судом в дееспособности.

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