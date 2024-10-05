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ОАЭ выдали первую лицензию на азартные игры

Американская Wynn Resorts получила первую в ОАЭ лицензию на азартные игры

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Виталий Аньков/РИА Новости

Американский оператор отелей и казино Wynn Resorts получил первую лицензию оператора коммерческой игорной деятельности в ОАЭ от Федерального органа по регулированию коммерческой игорной деятельности страны. Об этом сообщает Reuters.

Компания строит роскошный курорт на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма. Проект является совместным предприятием Wynn Resorts, Marjan и RAK Hospitality Holding.

В прошлом месяце ОАЭ создали орган по регулированию азартных игр, положив конец многолетним спекуляциям относительно того, разрешит ли страна азартные игры. Эмираты пошли на такие меры на фоне усиливающейся экономической конкуренции в Персидском заливе, особенно с Саудовской Аравией. ОАЭ стараются сохранить свое преимущество в качестве регионального торгового, туристического и финансового центра.

Ранее в России захотели закрыть доступ к букмекерам для некоторых категорий граждан.

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