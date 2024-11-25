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Наркоторговец выкрал том уголовного дела в Сочи, рассчитывая избежать наказания

В Сочи наркоторговец попытался избежать наказания, выкрав том уголовного дела

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Сочи наркоторговец выкрал один из томов уголовного дела, рассчитывая избежать наказания за преступление. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, уроженца города Костромы задержали за попытку сбыта запрещенных веществ в крупном размере. Он предстал перед судом по обвинению в содеянном и решил, что если выкрадет в суде один из 14-ти томов своего уголовного дела, то сможет избежать наказания. Фигурант повернулся спиной к видеокамере, взял том и спрятал его под куртку. Пропажу заметили, когда подсудимого забрал конвой.

Выяснить, что стало с документами, не удалось. Том уголовного дела восстановили. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков и оштрафовал его на 150 тысяч рублей за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Ранее мужчина притворился сотрудником ГИБДД, чтобы выманить у знакомого 370 тысяч.

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