Судимый за наркотики россиянин сбежал из суда в Казани

В Казани 30-летний мужчина, которого судили за наркотики, сбежал из районного суда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, мужчина, которого судили по уголовной статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков, сбежал из здания Московского районного суда в столице Татарстана.

Сообщается, что его должны были отправить в колонию. Сейчас поисками беглеца занимаются сотрудники правоохранительных органов.

До этого тагильский осужденный сбежал из колонии ради «женской ласки». Мужчина был приговорен к принудительным работам на восемь месяцев за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортных средств. Вычислить и поймать беглеца удалось бойцам ППСП и сыщикам уголовного розыска, которые обнаружили его в автомобиле с девушкой.

Ранее в Забайкальском крае осужденный сбежал из исправительного центра и скрывался три дня.