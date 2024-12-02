Правительство поддержало идею дополнительного отпуска для полицейских-ветеранов

Правительство России оставило положительный отзыв на законопроект о 15 сутках дополнительного отпуска для полицейских-ветеранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — указано в отзыве.

Законопроект, предложенный ЛДПР, предполагает изменить закон «О службе в органах внутренних дел в РФ». В данный момент, как отмечают авторы законопроекта, дополнительный отпуск на 15 суток предоставляется только ветеранам боевых действий, а многие сотрудники полиции принимали участие не в СВО, а в других видах боевых действий или операциях.

До этого стало известно, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь.

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