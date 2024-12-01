Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска, тогда как самым невыгодным месяцем традиционно остается январь. Об этом ТАСС сообщил директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин.

«Самыми выгодными месяцами для использования отпуска будут июль и октябрь. Немного хуже будут сентябрь, декабрь и апрель», — отметил собеседник агентства.

Южалин напомнил, что конец года — традиционное время для планирования отпусков на следующий год. По его словам, не позднее чем за две недели до нового года работодателям необходимо разработать и утвердить график отпусков на грядущий год и определить, когда сотрудники компании будут использовать отпуска в следующем году.

По словам директора департамента трудового права SuperJob, самыми невыгодными месяцами для планирования отпуска будут январь, май, июнь и ноябрь. Южалин пояснил, что если использовать отпуск в эти месяцы, можно потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. Эксперт отметил, что в эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

Собеседник агентства указал, что чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце для тех работников, которые получают оклад, поскольку наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, как сэкономить на новогоднем отпуске. По ее словам, самые популярные даты для путешествий на Новый год — это 25-31 декабря. Блогер отметила, что дешевле будет отправиться в поездку на неделю раньше или позже.

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