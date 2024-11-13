Россиянам рассказали, на что лучше потратить декабрьскую зарплату

Россиянам лучше потратить декабрьскую зарплату на обязательные платежи в январе (30-40% от выплат), подарки на новогодние праздники (30-40%) и сбережения (20-40%). Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Альтернативным вариантом экономист назвал схему 50/30/20: 50% от выплат направляются на обязательные платежи, 30% — на праздники и 20% — на сбережения.

По словам Щербаченко, перед новогодними праздниками всегда наблюдается активный ажиотаж — много рекламы везде.

«Люди выбирают и покупают подарки, бронируют места для отдыха и планируют праздничные мероприятия. Именно в это время важно не потратить все деньги, чтобы не жить после отлично проведенного Нового года в долг, не открывать кредитную карту или, еще хуже, не открывать вторую кредитную карту, чтобы пополнить первую, закрыть все долги по ней. Для этого важно распределить декабрьскую зарплату так, чтобы на все хватило денег, и схема поможет. Это особенно важно перед длинными праздниками, чтобы сохранить финансовую стабильность после них», — отметил экономист.

К списку обязательных расходов в январе экономист отнес траты на аренду жилья, коммунальные услуги, продукты питания, питание вне дома, транспорт, образование (курсы и дополнительные занятия детей, оплата сада и школы), мобильную связь и интернет. В перечень праздничных расходов эксперт включил траты на подарки для близких, новогодний стол (еда, напитки), развлечения и мероприятия, поездки на выходные или отпуск.

Наличие резерва Щербаченко назвал важным элементом финансовой безопасности. Экономист рекомендовал иметь «финансовую подушку» на случай непредвиденных расходов — болезнь, ремонт автомобиля, потеря кормильца. По мнению Щербаченко, эта сумма должна покрывать траты на три-шесть месяцев жизни.

Ранее россиян предупредили о росте цен в декабре.