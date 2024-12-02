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В Минтруде заявили о переводе федеральных мер соцподдержки в онлайн-формат до конца года

Котяков: федеральные меры соцподдержки переведут в электронный формат до конца года

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Социальный фонд России до конца года сделает доступным получение в электронном формате всех федеральных мер поддержки граждан. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время открытия центрального офиса ГКУ «Социальное казначейство города Москвы», передает РИА Новости.

«В рамках этой работы Социальный фонд сегодня до конца года завершает оцифровку всех федеральных мер и переводит их на социальное казначейство», — заявил он.

По словам министра, в рамках работ по предоставлению мер социальной поддержки единое пособие на детей назначается в течение 10 дней с момента подачи заявления. За этот же период предоставляется электронный сертификат на получение технических средств реабилитации.

До этого сообщалось, что на сайте «Госуслуги» теперь можно будет получить единую справку об участии в спецоперации на Украине. Теперь получить необходимые документы смогут также члены семьи участника специальной военной операции, которые смогут подтвердить свой родство с военнослужащим, проходящим службу в данный момент.

Ранее стало известно, что в Госдуме напомнили о мерах поддержки для семей со студентами.

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