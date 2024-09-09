В Госдуме напомнили о мерах поддержки для семей со студентами

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил о действующем пакете мер поддержки для семей, имеющих детей-студентов.

Он отметил, что данные инициативы направлены на финансовую и социальную помощь, чтобы облегчить нагрузку на семьи, чьи дети продолжают обучение после школы.

«Оплата обучения и проживания с использованием материнского капитала. Семьи могут использовать средства материнского капитала для оплаты образовательных услуг и общежития. Подать заявление можно через Госуслуги, начиная с трехлетнего возраста ребенка, на которого назначен материнский капитал, и до достижения студентом возраста 24 лет», — рассказал он.

Также есть возможность образовательного кредита с льготной процентной ставкой до 3%: студенты платных отделений, начиная с 14 лет, могут оформить образовательный кредит. В период обучения и в течение девяти месяцев после его завершения студенты обязаны выплачивать только проценты по кредиту, основную сумму долга они начинают выплачивать позже. Государство компенсирует разницу в процентных ставках для банков.

«Помимо этого, родители студентов в возрасте до 24 лет могут получить налоговый вычет до 14 300 рублей в год за одного ребенка. Если ребенок работает и учится заочно, он имеет право самостоятельно оформить вычет и вернуть уплаченный налог», — сказал депутат.

Семьи, воспитывающие детей-студентов в возрасте до 24 лет, обучающихся очно, могут продолжать получать налоговые вычеты. Эту льготу могут также получать братья и сестры студентов. Если студент обучается очно и ему не исполнилось 23 года, его статус будет учитываться при назначении единого пособия. Отсутствие стипендии будет рассматриваться как обоснование нулевого дохода.

«Кроме того, все студенты первого курса получают академическую стипендию до конца первой сессии. При успешной сдаче экзаменов на «хорошо» и «отлично», стипендия продлевается. Также предусмотрены социальные стипендии для отдельных категорий студентов», — отметил Чаплин.

Также студенты до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту для посещения культурных мероприятий. Лимит средств на карте составляет до 5000 рублей в год, из которых до 2000 можно потратить на билеты в кино.

«Не все знают, что студенты могут путешествовать по России, получая бесплатное или льготное проживание в университетских кампусах, базах отдыха или гостиницах. Культурные программы организовываются принимающей стороной и многократное участие приветствуется. Эти нововведения направлены на поддержку и поощрение образовательных усилий студентов и создают новые возможности для их всестороннего развития в 2024 году», — резюмировал Чаплин.

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