В одном из российских городов в начале зимы упала новогодняя елка

В Кемеровской области в начале зимы упала городская новогодняя елка. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на местные социальные сети.

По данным издания, инцидент произошел в Новокузнецке, на это обратили внимание местные жители.

«С первым днем зимы. В Новокузнецке елка в саду Аллюминщиков уже все», — говорится в сообщении.

На фотографии с места инцидента можно заметить, что основание елки лежит на земле. Местные жители предположили, что конструкция могла упасть из-за ветра или по причине того, что ее плохо закрепили.

30 ноября Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS» сообщал, что в Улан-Удэ из-за снегопада и накопившейся влаги упала елка, поставленная на площади. По информации Telegram-канала, инцидент произошел на площади Советов. Верхушка елки «приобрела повышенную парусность» из-за снегопада и накопившейся влаги, и это привело к падению.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сообщается, что восстановлением елки займется подрядная организация. На время работ площадь будет огорожена.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать хорошую искусственную елку.