Поставленная на площади в российском городе елка упала из-за «повышенной парусности»

В Улан-Удэ из-за снегопада и накопившейся влаги упала елка, поставленная на площади. Об этом сообщает Telegram-канал «ТИВИКОМ NEWS».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на площади Советов. Верхушка елки «приобрела повышенную парусность» из-за снегопада и накопившейся влаги, и это привело к падению.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сообщается, что восстановлением елки займется подрядная организация. На время работ площадь будет огорожена.

До этого в России к Новому году подготовили 380 тыс. хвойных деревьев общей стоимостью 14,5 млрд рублей. Главными поставщиками хвойных деревьев в этом году стали Омская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области, а также Кировская область, Пермский край и другие.

Ранее россиянам назвали преимущества и недостатки искусственной новогодней елки.