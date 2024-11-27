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Россиян предупредили о подорожании сигарет

Экономист Щербаченко: цена пачки сигарет в 2025 году составит минимум 135 рублей

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Depositphotos

Сигареты в России в 2025 году будут стоить минимум 135-140 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«За последние четыре года минимальная ставка акциза на сигареты выросла с 108 рублей до 129 рублей. Таким образом, средний рост минимальных цен на сигареты за указанный период составляет 7 рублей за год. На мой взгляд, в 2025 году минимальная цена пачки сигарет вырастет до 135-140 рублей за пачку из 20 сигарет», — отметил экономист.

По мнению Щербаченко, повышение цен на сигареты часто является одним из факторов, способствующих отказу от курения, особенно среди молодежи и людей с низким доходом.

Он добавил, что летом было зафиксировано сокращение потребления табака — на 22% к 2023 году.

По данным исследования Ромир, в России 27% взрослого населения курят хотя бы одну сигарету в день. 66% курильщиков старше 18 лет могут перейти на нелегальный табак при увеличении цен на сигареты на 30%, а 57% потребителей табака готовы покупать контрафактную продукцию.

Ранее в Госдуме предложили меру для защиты детей от вейпов по аналогии с сигаретами.

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