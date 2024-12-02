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Гендиректора организации по доставке продуктов в Петербурге ограбили на 11 млн рублей

РЕН ТВ: в Петербурге гендиректора компании ограбили на 11 млн рублей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Петербурге гендиректора организации по доставке продуктов ограбили почти на 11 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, неизвестные злоумышленники проникли в квартиру гендиректора компании, которая находилась на втором этаже дома, через балкон. После этого преступники вынесли оттуда $8 тысяч и драгоценности общей стоимостью в 10 млн рублей. Совокупный ущерб от действий грабителей составил почти 11 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

До этого москвич пригласил знакомого пожить у себя, а потом избил его бейсбольной битой и ограбил. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Вред, причиненный его здоровью, оценили как тяжкий.

Ранее грабитель приставил пистолет к голове продавца и пытался вынести кассу из кулинарии.

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