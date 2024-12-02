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Пожар в исправительной колонии Рыбинска потушили

ФСИН: пожар в колонии Рыбинска ликвидирован

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Пожар в ИК-2 в Рыбинске Ярославской области ликвидировали. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФСИН.

По данным ведомства, пострадавших среди сотрудников и самих заключенных в инциденте нет.

Пожар в исправительной колонии №2 города Рыбинска начался на крыше одного из общежитий для осужденных, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области. Там отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что к месту возгорания направили пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Осужденных эвакуировали. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в связи с пожаром заключенных переместили в другой корпус колонии.

Во ФСИН добавили, что пожар тушили на площади 1200 кв. м, для этого были задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУ МЧС и УФСИН региона.

Ранее задымление произошло в симферопольском общежитии.

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