Пожар в исправительной колонии Рыбинска потушили

Пожар в ИК-2 в Рыбинске Ярославской области ликвидировали. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФСИН.
По данным ведомства, пострадавших среди сотрудников и самих заключенных в инциденте нет.
Пожар в исправительной колонии №2 города Рыбинска начался на крыше одного из общежитий для осужденных, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области. Там отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.
В пресс-службе отметили, что к месту возгорания направили пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Осужденных эвакуировали. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в связи с пожаром заключенных переместили в другой корпус колонии.
Во ФСИН добавили, что пожар тушили на площади 1200 кв. м, для этого были задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУ МЧС и УФСИН региона.
Ранее задымление произошло в симферопольском общежитии.