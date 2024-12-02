Заключенных эвакуировали из-за пожара в исправительной колонии Рыбинска

Пожар в исправительной колонии №2 города Рыбинска начался на крыше одного из общежитий для осужденных, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области. Там отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.

«К месту возгорания незамедлительно направлен пожарный автомобиль ведомственной пожарной части учреждения. Проведена эвакуация осужденных, произведен вызов пожарного расчета государственной противопожарной службы Рыбинска», — отметили в пресс-службе.

Во ФСИН добавили, что пожар тушат на площади 1200 кв. м, для этого были задействованы 14 единиц техники и 54 человека личного состава ГУ МЧС и УФСИН региона.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в связи с пожаром заключенных переместили в другой корпус колонии.

Как сообщил Telegram-канал Shot, причину возгорания устанавливают, рассматривается версия о коротком замыкании. По данным канала, в 2022 году в колонии прошли обыски силовиков после того, как один из осужденных организовал там ячейку движения АУЕ (организация запрещена в России). Также в этой колонии отбывал наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за получение крупных взяток.

Ранее двое заключенных пострадали во время пожара в ростовской колонии.