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В РФ обнаружили нарушения при рассмотрении обращений граждан в ФСИН

Генпрокуратура РФ выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан в ФСИН

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Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ внесла представление директору ФСИН из-за нарушений порядка рассмотрения заявлений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, после проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 14 работников уголовно-исполнительной системы.

«Выявлены многочисленные нарушения при решении вопросов о переводе осужденных в исправительные учреждения, расположенные ближе к месту жительства родственников», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что ФСИН приняли меры организационного и практического характера к устранению нарушений и их последующему предотвращению. После проверок заявления граждан были рассмотрены в строгом соответствии с законом.

До этого член совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что осужденные женщины в российских колониях массово пишут президенту РФ Владимиру Путину прошения о помиловании. По ее словам, многие заключенные считают, что ходатайства не доходят до адресата, так как в системе отправки нет механизма обратной связи.

Ранее в Кремле рассказали, дошло ли прошение журналистки Баязитовой до Путина.

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