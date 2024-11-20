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В России осужденные женщины массово просят Путина о помиловании

МК: женщины-заключенные в РФ пытаются добиться от Путина помилования

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В последнее время осужденные женщины в российских колониях активно пишут президенту РФ Владимиру Путину прошения о помиловании, однако нет точных сведений о том, доходят ли письма до адресата. Об этом в своей статье для МК сообщила член совета по правам человека Ева Меркачева.

«Осужденные женщины, отбывающие наказание в российских колониях, в этом году стали массово писать прошения о помиловании», — говорится в материале.

По словам автора, прошения женщин мотивированы тем, что российский лидер к Международному женскому дню помиловал более 50 арестанток. По данным СМИ, прошения женщин являются главной и зачастую последней надеждой для заключенных.

По информации издания, многие из арестанток считают, что ходатайства не доходят до адресата. По их словам, сомнения возникают из-за того, что в системе отправки нет механизма обратной связи, они не могут знать точно, было ли принято прошение, а также не обладают данными об этапах рассмотрения писем.

Меркачева призвала правозащитников разработать механизм обратной связи для подтверждения получения и статуса рассмотрения ходатайств. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, письмо можно отправить только через администрацию исправительного учреждения, что делает невозможными обходные пути подачи документов.

Ранее сообщалось, что в Кремле не пересматривали процедуру помилования осужденных за тяжкие преступления.

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