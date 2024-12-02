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Диетолог рассказала, какие продукты стоит есть на завтрак

Диетолог Лазуренко: сэндвич с авокадо и рыбой отлично подойдет для завтрака

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zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

На завтрак важно выбирать продукты, в которых содержатся полезные жиры, белки и сложные углеводы. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в этом случае с первым приемом пищи можно будет получить ощущение сытости и комфорта. Так, например, она рекомендует делать на завтрак сэндвич из цельнозлакового хлеба с авокадо и рыбой. Кроме того, вместо хлеба можно использовать выпечку из псиллиума.

«Она будет содержать клетчатку, а это очень хороший продукт, который активизирует работу желудочно-кишечного тракта», — уточнила Лазуренко.

Внутрь выпечки можно добавить курицу или яйцо пашот, предложила она. В качестве первого приема пищи также можно готовить тост с индейкой, сыром и авокадо.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова до этого рассказала «Газете.Ru», что на завтрак полезно есть омлет, яйца, каши, авокадо, орехи, запеканки, зеленый чай и отвар шиповника. При этом есть продукты, употреблять которые на голодный желудок не рекомендуется. К ним, в частности, относится кофе.

Ранее врач объяснила, в каких случаях лучше отказаться от завтрака.

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