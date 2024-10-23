Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак

Завтрак — это важнейший прием пищи, который важно не пропускать. В противном случае можно заработать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы завтрак принес организму только пользу, важно следить за его составом. О том, какие продукты не следует есть натощак, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова.

По ее словам, чтобы завтрак был полезным, гастроэнтерологи рекомендуют включать в него блюда, такие как омлет, яйца, каши, авокадо, орехи, запеканки, зеленый чай и отвар шиповника.

«При этом есть продукты, употреблять которые на голодный желудок не рекомендуется. К ним, в частности, относится кофе, который натощак может раздражать слизистую желудка и повышать выработку соляной кислоты, что способствует возникновению гастроэзофагеального рефлюкса и изжоги. Кроме того, есть риск заработать гастрит или язву», — предупредила специалист.

Однако, как отметила врач, полностью отказываться от кофе не нужно, ведь он обладает множеством полезных свойств. Следует пить его после еды и желательно с добавлением молока.

«Не стоит употреблять на завтрак и простые углеводы, которые содержатся в хлебе, выпечке и быстрых завтраках. Такие продукты быстро повышают уровень инсулина в крови, что ведет к набору веса. Вместо этого лучше съесть сложные углеводы, такие как крупы», — добавила гастроэнтеролог.

Также, по ее словам, не следует пить на голодный желудок соки и фрукты, особенно цитрусовые. Из-за наличия кислот и грубой клетчатки они могут раздражать слизистую желудка и, как следствие, обострить гастрит или вызвать язву.

«Кисломолочные продукты, хотя не представляют вреда в качестве завтрака, утром могут быть бесполезны. Дело в том, что после пробуждения в желудке отмечается высокая концентрация соляной кислоты, которая нейтрализует полезные бактерии, лишая их пользы», — отметила Ломова.

Кроме того, она обратила внимание, что не следует пить горячую воду натощак. По ее словам, пить воду утром полезно, но она должна быть комнатной температуры, так как слишком горячая может раздражать слизистую желудка и вызывать воспаление.

Также она обратила внимание, что не стоит пропускать завтрак — такая привычка может привести к образованию камней в желчном пузыре. Кроме того, завтрак помогает активизировать процессы пищеварения.

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