Мужчина из Испании шесть лет путешествует по миру босиком, пишет Oddity Central.

Бывший профессиональный мотогонщик из Испании Аксель Понс совершил кардинальные изменения в своей жизни, решив отправиться в путешествие по миру босиком шесть лет назад.

«В какой-то момент я начал задаваться вопросом, в чем смысл такой быстрой жизни», — рассказал мужчина.

Понс, путешествуя по миру, публикует видео в соцсетях, рассказывая о своем образе жизни. Он отметил, что это время его стопы огрубели настолько, что ходьба босиком не вызывает у него проблем.

Испанец отметил, что с недавнего времени его путешествие стало медленнее и осмысленнее, чтобы лучше оценить «детали жизни».

«Это пришло само собой», — добавил он, подчеркивая желание единения «с высшей силой» через свое путешествие.

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