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Врач объяснил, как защититься от микоплазменной пневмонии

Врач Жемчугов: проветривание поможет защититься от микоплазменной пневмонии

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Depositphotos

Проветривание помещений поможет уберечь себя от микоплазменной пневмонии. Об этом kp.ru рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он напомнил, что данное заболевание может передаваться воздушно-капельным, иногда контактно-бытовым путем. Врач также советует правильно одеваться в слякотную погоду и делать витаминные согревающие напитки, чтобы не заболеть. Например, можно приготовить чай с лимоном и имбирем.

«Я еще очень хочу порекомендовать фейхоа. Замечательный фрукт, который растет на южных границах и содержит множество витаминов. Предварительно отрезать с фрукта хвостики. Дальше пропустить через мясорубку килограмм фейхоа на килограмм сахара. И принимать смесь по две ложки в день», — добавил Жемчугов.

По его словам, в случае появления легкого покашливания важно сразу же обратиться к врачу, а при подозрении на микоплазму — сдать тест на антитела к этой инфекции.

Директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов до этого говорил, что в России растет число заболевших микоплазменной пневмонией. По данным лаборатории, заболеваемость микоплазменной пневмонией резко выросла за 2024 год.

Ранее врач перечислил первые признаки «тихой пневмонии».

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