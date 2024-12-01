Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Роспотребнадзор: ситуация с микоплазменной пневмонией контролируемая

close
Depositphotos

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России является контролируемой, но в период сезонного подъема необходимо помнить о мерах профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но не стоит забывать о мерах профилактики», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что риски заражения снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, поскольку микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры современных моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки, во время кашля или чихания прикрывать рот и нос. Также нужно избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, имеющего симптомы простудного заболевания.

До этого директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов сообщил, что в России выросло число заболевших микоплазменной пневмонией.

Ранее врач назвала неожиданную группу риска, уязвимую для пневмонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами