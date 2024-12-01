Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости микоплазменной пневмонией

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией в России является контролируемой, но в период сезонного подъема необходимо помнить о мерах профилактики. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но не стоит забывать о мерах профилактики», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что риски заражения снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений, поскольку микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры современных моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно и тщательно мыть руки, во время кашля или чихания прикрывать рот и нос. Также нужно избегать переохлаждения организма, тесного и продолжительного контакта с человеком, имеющего симптомы простудного заболевания.

До этого директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов сообщил, что в России выросло число заболевших микоплазменной пневмонией.

Ранее врач назвала неожиданную группу риска, уязвимую для пневмонии.