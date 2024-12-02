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Ученые рассказали, как определить уровень старения организма

Metro: длительность стояния на одной ноге служит показателем уровня старения

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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что длительность стояния на одной ноге может показать уровень старения организма. Об этом пишет издание Metro.

«Недавние исследования показывают, что продолжительность времени, в течение которого вы можете стоять на одной ноге,... меняется с возрастом... Группа исследователей предполагает, что сила и равновесие, задействованные в позе, являются одними из первых, которые уходят», — говорится в материале.

Так, ученые считают, что люди в возрасте от 18 до 39 лет могут сохранять равновесие на одной ноге в течение 43 секунд, люди в возрасте от 40 до 49 лет — в течение 40 секунд, от 50 до 59 лет — 37 секунд, от 60 до 69 лет — 30 секунд, от 70 до 79 лет — 18-19 секунд. Люди старше 80 лет могут удерживать равновесие на одной ноге чуть более 5 секунд.

Для проведения теста необходимо поднять одну ногу без какой-либо поддержки, руки положить на бедра, а глаза держать открытыми. Отсчет времени начинается, когда нога отрывается от поверхности, и останавливается, когда нога снова оказывается на земле или руки убраны с бедер.

До этого врач-невролог Мария Чердак говорила, что курение вызывает преждевременное старение головного мозга, его атрофию и повышает риски возникновения деменции. Кроме того, объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит.

Ранее ученые подтвердили, что жара и влажность ускоряют старение кожи.

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