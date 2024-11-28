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Жара и влажность ускоряют старение кожи, подтвердили ученые

Dermatitis: высокая влажность и жара ведут к появлению морщин и пигментации

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Depositphotos

К таким выводам пришли ученые из Научно-исследовательского института экологической медицины IUF-Лейбница (Германия) совместно с коллегами из Индии. Результаты исследования опубликованы в журнале Dermatitis.

Ученым давно известно, что глобальное потепление и экстремальная жара оказывают все более ощутимое влияние на здоровье людей. Однако влияние высоких температур на кожу долгое время оставалось малоизученным.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые проанализировали данные 1510 женщин из Индии — страны с различными климатическими зонами и высокими температурами. Исследование, в котором приняли участие жительницы трех удаленных друг от друга городов, было направлено на изучение взаимосвязи между индексом жары (соотношения показателей температуры и влажности) и признаками старения кожи.

Исследование показало, что повышение индекса жары было достоверно связано с появлением пигментации на лбу, а также углублением морщин под глазами и «гусиных лапок». Эти изменения происходили вне зависимости от возраста участниц и других факторов, таких как интенсивность ультрафиолетового излучения, курение и загрязнение воздуха.

Ранее стало известно, как старение повышает риск развития рака.

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