Курение вызывает преждевременное старение головного мозга, его атрофию и повышает риски возникновения деменции. Кроме того, объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак.

«Объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит. Более того, количество серого вещества продолжает сокращаться с каждым годом приверженности этой вредной привычке. Таким образом, это подтверждает установленный ранее факт, что курение вызывает преждевременное старение головного мозга», – отметила врач.

Курение отрицательно влияет на сосудистую стенку, она становится жесткой и хрупкой, из-за чего ухудшается мозговой кровоток.

«Повреждение сосудов при курении сопоставимо с теми изменениями, которые происходят при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. Вследствие этого головной мозг получает меньше питательных веществ и кислорода и буквально «усыхает», – рассказала доктор.

Кроме того, смолы и продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме, токсичны сами по себе, они отравляют нервные клетки, что также приводит к их ускоренной гибели и появлению патологических изменений в головном мозге.

«Очень часто на снимках МРТ заядлых курильщиков можно увидеть очаговые поражения вещества сосудистого характера, а также признаки ускоренной атрофии мозга. Сокращение объема серого и белого вещества значительно влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции», – объяснила Чердак.

Отказ от курения замедляет дальнейшее нарастание негативных изменений. Поэтому бросать курить никогда не поздно.

Ранее ученые подсчитали, насколько изменилось число курильщиков в мире с 1990 года.