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Синоптик рассказал, что в Москве исчез снежный покров

Синоптик Тишковец: в столице исчез снежный покров

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале рассказал, что в Москве растаял снег.

«На опорной столичной метеостанции ВДНХ снежный покров, который еще вчера составлял 2 см, сегодня обнулился», — поделился Тишковец.

Он пояснил, что в Подмосковье снежный покров сохраняется в нескольких населенных пунктах: в Наро-Фоминске и Ново-Иерусалиме — 1 см, Михайловском — 2 см, Можайске — 5 см, Волоколамске — 6 см.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил об отсутствии ярко выраженных прогнозов, согласно которым на территории западной Европы зима будет холоднее обычного.

По словам Вильфанда, в декабре на всей территории России, в том числе на ее европейской части, прогнозируется температура около и выше нормы.

27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды сообщало, что средняя температура в Европе грядущей зимой окажется самой низкой за последние три года.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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