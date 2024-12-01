В Гидрометцентре прокомментировали прогноз Bloomberg о погоде в Европе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству РИА Новости об отсутствии ярко выраженных прогнозов, согласно которым на территории западной Европы зима будет холоднее обычного.

«Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в декабре на всей территории России, в том числе на ее европейской части, прогнозируется температура около и выше нормы.

27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды сообщало, что средняя температура в Европе грядущей зимой окажется самой низкой за последние три года. В материале отмечалось, что это поднимет спрос на отопление и приведет к росту цен на энергоносители.

23 ноября Bloomberg сообщало, что Европе угрожает новый газовый кризис, предпосылки для которого создают стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ в декабре выпадет больше всего снега.