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Европе предрекли самую холодную зиму с начала СВО

Bloomberg: Европу ожидает самая холодная зима с начала операции РФ на Украине

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Global Look Press

Европу ожидает самая холодная зима с начала российской спецоперации на Украине, что приведет к росту цен на энергоносители. Об этом пишет Bloomberg.

«Европа готовится к самой холодной зиме с момента вторжения России на Украину, что приведет к росту цен на энергоносители, поскольку континент истощает свои газовые запасы быстрее обычного», — говорится в сообщении.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура грядущей зимой окажется самой низкой за последние три года, что поднимет спрос на отопление. Это также может совпасть с остановкой поставок газа через Украину с 1 января.

Отмечается, что в этом месяце Европа быстрее обычного тратила газ из хранилищ, что вызывает опасения по поводу запасов на конец зимы и сезона пополнения запасов следующим летом.

23 ноября Bloomberg сообщило, что Европе угрожает новый газовый кризис. Стремительно истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе, отмечало агентство.

Ранее Украине предрекли «смертельные морозы» этой зимой.

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