Иностранец пытался спрятаться от судебных приставов в Омской области, притворившись курткой

В Омской области 43-летний иностранец пытался спрятаться от пришедших к нему домой судебных приставов, притворяясь курткой. Об этом сообщает ГУФССП России по региону.

По информации федеральной службы, инцидент произошел в селе Петровка, где незаконно пребывал гражданин Армении. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью омича и стал фигурантом уголовного дела. Приставы прибыли домой к мужчине, чтобы доставить его в суд, однако дверь открыла его сожительница, которая заверила, что иностранца дома нет.

Приставы решили осмотреть жилище и обнаружили внутри сильный беспорядок. Вещи были разбросаны по полу и мебели. Один из сотрудников во время осмотра комнаты заметил торчащие из-под куртки кроссовки. Он поднял предмет одежды и обнаружил под ним фигуранта, который сообщил, что сейчас ему «нужно ехать на выяснения отношений с земляками».

Однако вместо выяснения отношений его доставили в суд. После отбытия уголовного наказания его выдворили из страны в связи с нарушением правил пребывания в России.

Ранее россиянка залезла в тумбочку, чтобы спрятаться от судебных приставов.