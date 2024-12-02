В Госдуме заявили, что россиянам вряд ли можно запретить курить на ходу

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что запретов для курильщиков в России достаточно. Так он прокомментировал предложение своего коллеги депутата Хамитова запретить россиянам курить на ходу.

«Очень интересное предложение. Действительно, люди, которые ходят среди толпы и курят на улице, естественно, вредят здоровью окружающих — дым идет не только на рядом стоящих, но и распространяется. Но вряд ли можно добиться этого запрета в нормативно-правовом ключе. Я считаю, что достаточно запретительных мер, они приняты. Нельзя курить в 15 метрах от зданий и внутри, в парках нельзя и так далее. Я считаю, этого достаточно. Но с точки зрения морально-этической, чтобы человек не курил и не вредил людям, это очень полезное предложение», — сказал он.

2 декабря депутат Госдумы Амир Хамитов заявил Telegram-каналу Shot, что выступает за введение запрета на курение на ходу. По его словам, курящий человек распространяет вокруг дым, которые вдыхают случайные некурящие люди. Он считает, что помимо проблемы с пассивным куренем такая мера сможет уменьшить загрязнение воздуха и сократит количество окурков на тротуарах.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать курить в России будут «аккуратно и медленно».