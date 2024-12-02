Врач объяснила, как выбрать качественную красную икру

Икринки в качественной красной икре должны быть упругими и одинакового размера. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, перед покупкой также стоит оценить количество жидкости в банке, ее не должно быть слишком много. В составе хорошей икры должны отсутствовать красители и усилители вкуса, добавила врач.

«Настоящая икра имеет насыщенный ярко-красный, оранжевый оттенок. Если он блеклый, неестественный — это плохо. Также не стоит брать икру, если в банке много жидкости и есть непонятные сгустки. Икринки должны быть целыми, упругими, блестящими и одинакового размера», — подчеркнула Мухина.

Она советует покупать икру только в магазинах, чтобы не столкнуться с подделкой. Помимо этого, стоит также изучить исследования Росконтроля и отзывы о продукции в интернете, заключила эксперт.

Коммерческий директор сети магазинов «Икорный» Алексей Ким до этого говорил, что при выборе красной икры важно смотреть на состав продукта, в нем должны содержаться только лососевая икра и консерванты или икра и соль. По его словам, иногда под видом настоящей икры могут продавать имитированную, которую раскладывают в пластиковые банки без этикеток.

Ранее сообщалось, что бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года.