Бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года

Бутерброд с красной икрой обойдется россиянам в 262,97 рубля в 2024 году, оценил для «Газеты.Ru» старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко.

«В соответствии с рецептурой, на один бутерброд с кетовой икрой необходимо 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — отметил экономист.

По данным Росстата, на 25 ноября 2024 года годовая инфляция в России составила 8,78%, повысившись с 8,68% на 18 ноября. Основной вклад в рост инфляции внесло подорожание продовольственных товаров, цены на которые за последнюю неделю выросли на 0,66%. В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,15%, а в сфере услуг — 0,17%.

Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин ожидает двузначной инфляции после недавних взлетов курсов доллара и евро — до 114 рублей и 120 рублей соответственно.

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