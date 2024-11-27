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Россиянам объяснили, как выбрать хорошую красную икру

Директор «Икорного» Ким: красную икру стоит покупать в фирменных магазинах

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Pexels

При выборе красной икры важно смотреть на состав продукта, в нем должны содержаться только лососевая икра и консерванты или икра и соль. Об этом 360.ru рассказал коммерческий директор сети магазинов «Икорный» Алексей Ким.

По его словам, иногда под видом настоящей икры могут продавать имитированную, которую раскладывают в пластиковые банки без этикеток. Эксперт уточнил, что покупателям это объясняют тем, что партию икры недавно получили с Дальнего Востока. При этом обычный человек не сможет по внешнему виду отличить подделку, заметил Ким. В связи с этим он посоветовал покупать икру только в супермаркетах и специализированных фирменных магазинах.

«Стоит покупать икру, обращая внимание на внешние признаки. Икринки должны быть целыми, одинакового размера, икра должна быть не жидкая. Но даже это не поможет, если покупать икру в сомнительном месте. Поэтому я рекомендую делать покупки красной икры только в проверенных местах», — заключил специалист.

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов до этого говорил, что за последние семь месяцев в России из тени вышел 71 производитель икры. До этого уже было известно о 861 легальном производстве. Таким образом, на данный момент в стране насчитывается 932 производителя деликатеса.

Ранее в России назвали регионы с самой дорогой красной икрой.

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