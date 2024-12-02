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Более 200 человек задержали во время протестов в Тбилиси

МВД Грузии: 224 человека задержали на митингах в Тбилиси, 34 арестованы

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Irakli Gedenidze/Reuters

Более 200 митингующих задержали силовики на акциях протеста возле грузинского парламента в Тбилиси в последние дни. Об этом сообщило МВД Грузии.

Причинами стали мелкое хулиганство, а также сопротивление и неповиновение полиции.

«Всего по Кодексу об административных правонарушениях арестовано 224 человека. В Тбилисский городской суд переданы материалы административных дел 98 человек, из них дела в отношении 74 человек завершены. Из 74 завершенных дел 36 человек были оштрафованы. Административный арест был применен к 34 лицам», — говорится в сообщении.

В судах продолжают рассматривать дела об административных правонарушениях в отношении остальных лиц, добавили в МВД страны.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранним утром 2 декабря сообщалось, что спецназ в Тбилиси оттеснил участников акции с проспекта Руставели, после чего приступил к массовым задержаниям.

Ранее во время протестов в Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров.

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Протесты в Грузии — 2024
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