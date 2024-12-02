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Одного из оппозиционных лидеров Грузии задержали на протестах

На протестах в Тбилиси задержали одного из оппозиционных лидеров Джапаридзе

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Shutterstock/EvaL Miko

Полиция в Тбилиси задержала в ходе протестов одного из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» Зураба Джапаридзе. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на грузинские телекомпании.

Политика и несколько других демонстрантов задержали после того, как они перекрыли проспект Чавчавадзе мусорными урнами.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранним утром 2 декабря сообщалось, что спецназ в Тбилиси оттеснил участников акции с проспекта Руставели, после чего приступил к массовым задержаниям.

Ранее грузинский полицейский загорелся после попадания в него коктейля Молотова.

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Протесты в Грузии — 2024
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