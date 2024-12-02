В Тбилиси начались массовые задержания протестующих

Спецназ в Тбилиси оттеснил участников акции протеста с проспекта Руставели, после чего начал массово задерживать протестующих. Об этом сообщает ТАСС.

Кордоны спецназа стояли всю ночь на проспекте Руставели, не позволяя протестующим вернуться к парламенту, откуда их вытеснили около полуночи. С утра правоохранительные органы начали оттеснять оставшихся митингующих в сторону станции метро Руставели, где был установлен еще один кордон спецназа. Когда граждане прошли мимо этого кордона в направлении метро, силовики начали преследование и задержали нескольких участников акции.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в беспорядках в Грузии участвовал ребенок.