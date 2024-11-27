Россиянам дали совет, как сделать неубиваемый ремонт в квартире под сдачу

Ремонт в квартире под сдачу в аренду должен быть привлекательным, но при этом неубиваемым, заявил строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев. Его слова приводит News.ru.

«Убитый бабушкин ремонт — красная тряпка для всех недобросовестных съемщиков», — предупредил Васильев.

Самыми уязвимыми местами в квартире являются двери, окна, ванная и туалет, перечислил эксперт. Из помещений в большей опасности находится кухня, добавил он.

Для кухни Васильев советует покупать модульный гарнитур, поскольку его будет несложно и недорого заменить в случае порчи. Для фартука подойдет плитка, а для столешницы — ламинированный ДСП.

Также эксперт советует сделать натяжные потолки. Они помогут скрыть все неровности поверхности. Стены можно освежить за счет недорогих обоев, а на пол положить влагостойкий линолеум.

«Если у вас небольшая квартира, выбирайте материалы светлых тонов, чтобы визуально расширить пространство, а еще чтобы у квартирантов не возникло соблазна что-то испачкать. Затраты окупятся уже через год-полтора», — сказал Васильев.

Ремонт лучше всего планировать на осень, отметил эксперт. В это время года магазины устраивают распродажи остатков с лета, скидки могут достигать 30%.

В 2025 году импортные стройматериалы могут подорожать на 10-15%. Речь идет главным образом о премиальной продукции.

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