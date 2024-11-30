Путин запретил продавать несовершеннолетним газосодержащие товары

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на продажу потенциально опасных газосодержащих бытовых товаров несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В законе говорится, что правительство должно определить список таких товаров и порядок его формирования.

Кроме того, закон предусматривает запрет на распространение среди детей информации, которая может побудить их к использованию сжиженных углеводородных газов.

Документ также устанавливает, что охрана здоровья несовершеннолетних будет включать мероприятия по профилактике и запрету вдыхания сжиженных углеводородных газов, находящихся в потенциально опасных газосодержащих бытовых товарах или их парах.

В конце октября группа депутатов и сенаторов представила в Госдуму законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за несоблюдение запрета на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводороды.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.