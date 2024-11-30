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Путин запретил продавать несовершеннолетним газосодержащие товары

Путин одобрил запрет на продажу несовершеннолетним газосодержащих товаров

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King Ropes Access/Shutterstock/FOTODOM

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на продажу потенциально опасных газосодержащих бытовых товаров несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В законе говорится, что правительство должно определить список таких товаров и порядок его формирования.

Кроме того, закон предусматривает запрет на распространение среди детей информации, которая может побудить их к использованию сжиженных углеводородных газов.

Документ также устанавливает, что охрана здоровья несовершеннолетних будет включать мероприятия по профилактике и запрету вдыхания сжиженных углеводородных газов, находящихся в потенциально опасных газосодержащих бытовых товарах или их парах.

В конце октября группа депутатов и сенаторов представила в Госдуму законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за несоблюдение запрета на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводороды.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.

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