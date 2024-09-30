В кабмине РФ оценили законопроект о повышении штрафов за курение возле школ

Кабинет министров РФ в целом поддержал законодательную инициативу, предполагающую усиление административной ответственности за курение табака и использование кальянов на территории детских садов и школ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отзыва правительства.

«Правительство <...> поддерживает законопроект при учете замечания», — говорится в документе.

О каком именно недочете идет речь, в материале не уточняется.

По данным агентства, законопроект об усилении ответственности за курение возле детских садов и школ разработало Государственное собрание — Курултай республики Башкортостан. Региональные депутаты предложили внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ.

Из документа следует, что целью инициативы является повышение уровня защиты здоровья граждан и укрепление общей дисциплины в образовательных учреждениях. На этом фоне авторы проекта выступили за повышение штрафов за курение на территории детских садов и школ до 2000–3000 рублей. Сейчас штраф за подобные правонарушения составляет от 500 до 1500 рублей.

Ранее в РФ предложили начать штрафовать водителей за курение электронных сигарет за рулем.