Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России проиндексируют выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития

Голикова: индексацию выплат на детей с нарушениями развития привяжут к инфляции

close
100%
Freepik.com

Индексацию выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями привяжут к инфляции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает ТАСС.

«Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты», — сказала вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин призвал проиндексировать выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития и поприветствовал идею того, чтобы «всех уровнять» и предоставить возможность получать эти средства не только матери, но и бабушке, если она занимается уходом за ребенком.

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП Президентской академии Алла Макаренцева в недавнем разговоре с «Газетой.Ru» говорила, что за последние 10 лет минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России вырос в 3,6 раза. По ее словам, сейчас пособие выплачивается тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком (чаще матери, но также отцу, бабушке, другим родственникам или опекунам).

Ранее в России призвали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами