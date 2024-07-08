В России проиндексируют выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития

Индексацию выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями привяжут к инфляции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает ТАСС.

«Десятитысячная выплата, которая уже много лет не индексировалась, она теперь будет индексироваться исходя из инфляции, как и все другие социальные выплаты», — сказала вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин призвал проиндексировать выплаты по уходу за детьми с нарушениями развития и поприветствовал идею того, чтобы «всех уровнять» и предоставить возможность получать эти средства не только матери, но и бабушке, если она занимается уходом за ребенком.

Заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП Президентской академии Алла Макаренцева в недавнем разговоре с «Газетой.Ru» говорила, что за последние 10 лет минимальный размер пособия по уходу за ребенком в России вырос в 3,6 раза. По ее словам, сейчас пособие выплачивается тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком (чаще матери, но также отцу, бабушке, другим родственникам или опекунам).

Ранее в России призвали выдавать сертификаты на реабилитацию детей-инвалидов.